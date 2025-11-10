El musical 'Ànima' galardonado con 9 premios en los IV Premis Teatremusical.cat

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Ànima' ha sido galardonado con 9 premios en la IV edición de los Premis Teatremusical.cat, seguido de 'Mar i Cel' con 3, 'Sardana Superstar' y 'El dia de la marmota' con 2 cada uno, 'Armstrong, un musical molt espacial' con uno, y 'Six', reconocido como Mejor Evento, ha informado la organización en un comunicado.

La gala ha tenido lugar este lunes por la noche en la Sala Aquarella de Barcelona, que se ha llenado de profesionales y amantes del teatro musical en catalán.

'Ànima' ha cosechado los premios a Mejor Vestuario, Mejor Escenografía, Mejor Libreto, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Intérprete Femenina de Reparto, Mejor Coreografía, Mejor Dirección Escénica, Mejor Intérprete Femenina Protagonista y Mejor Musical de Gran Formato.

La periodista Carme Canet, que ha sido la encargada de abrir la gala, ha reivindicado la presencia del teatro musical en las programaciones teatrales: "El teatro musical recibe un 23% de los espectadores, el segundo género más visto después del dramático (51%). Si con un 5% de espectáculos conseguimos un 23% del público, ¿qué miedo tienen los programadores a programar teatro musical?"

También se ha homenajeado al actor Mario Gas, galardonado con el Premi Íñigo Santamaría 2025 por su trayectoria como figura clave del teatro catalán y se ha entregado el Premi Extraordinari Teatremusical.cat a Clàssica a la Platja (Gran Teatre del Liceu y Dagoll Dagom) por haber llevado un espectáculo del teatro musical catalán en versión sinfónica ante 30.000 espectadores.