El musical 'Ànima' y 'L'herència' triunfan en los Premis Butaca de teatro

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Ànima', con siete galardones, y 'L'herència', con cuatro, han sido las grandes triunfadoras de los 31 Premis Butaca de teatro, que se han entregado este lunes en un acto en el Pavelló d'Esports de Premià de Mar (Barcelona) y que ha otorgado su premio de honor al actor y director Josep Maria Pou.

'Ànima', un montaje del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), se ha llevado los galardones a mejor musical, mejor actor de musical para Oriol Burés, mejor diseño de luces para Sylvia Kuchinov, mejor vestuario para Oriol Burés.

También se ha alzado con el Butaca mejor caracterización para Natalia Albert, mejor sonido para Carla Casanovas y Roc Mateu y a la mejor composición musical Fundación Sgae para Adrià Barbosa y Abel Garriga.

'L'herència', del Teatre Lliure, se ha llevado el Butaca a mejor montaje teatral, el de mejor dirección para Josep Maria Mestres, el de mejor actriz de reparto para Teresa Lozano y el de mejor actor de reparto para Carles Martínez.

El montaje 'La majordoma', de Heartbreak Hotel, Temporada Alta y Titus Andronic, se ha impuesto como mejor espectáculo de pequeño formato, una obra que también se ha llevado el Butaca a mejor actriz para Rosa Renom.

'El dia de la marmota' también se ha llevado dos Butaca, el de mejor actriz de musical para Diana Roig y el de mejor escenografía para Enric Planas; 'La gavina' se ha alzado con el de mejor intérprete revelación para Daniela Brown, y 'Mort d'un comediant' el de mejor actor para Jordi Bosch.

PÚBLICO FAMILIAR Y DANZA

El Premi Butaca a mejor espectáculo para público familiar ha sido 'Tumbalafusta'; el galardón a mejor texto ha sido para Cristina Clemente por 'Dies de ràdio';

El mejor espectáculo de danza ha sido 'La Quijá', del Mercat de les Flors, que también ha ganado el de mejor interpretación masculina para Alejandro Fuster, mientras que la mejor actuación femenina ha sido para Maria Campos por 'Natural order of things' y el Butaca Fundación Sgae a la mejor coreografía para Àngel Duran por 'Monument'.