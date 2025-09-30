Los musicales 'Mar i cel' y 'El fil invisible' ganan los Premis Teatre Barcelona

Premian a 'Dones de Ràdio' y 'El principi d'Arquimedes' como mejores espectáculos teatrales

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los musicales 'Mar i cel' de Dagoll Dagom y 'El fil invisible' de Alícia Serrat han ganado la VIII edición de los Premis Teatre Barcelona, ha informado la organización en un comunicado de este martes.

Estos galardones, que se han entregado en una gala en la sala Paral·lel 62 de Barcelona, reconocen las mejores propuestas y profesionales que han pasado por la cartelera barcelonesa durante la temporada 2024-2025.

'Mar i Cel' de Dagoll Dagom se ha convertido en el espectáculo más premiado con tres galardones: Mejor Espectáculo Musical, Mejor Interpretación Musical para la actriz Alexia Pascual y el Premio Revelación para el actor Esteve Roig.

El otro musical, 'El fil invisible' de Alícia Serrat, que está basado en el libro original de Míriam Tirado, ha recibido 2 premios: Mejor Adaptación y Mejor Espectáculo Familiar.

MEJORES ESPECTÁCULOS

En la categoría teatral, 'Dones de ràdio' ha ganado el premio a Mejor Espectáculo Teatral, y 'El principi d'Arquimedes' ha sido distinguido como Mejor Espectáculo de Proximidad.

En el apartado interpretativo, Oriol Pla ha sido reconocido con el premio a Mejor Interpretación por su actuación en 'Gola', y Míriam Iscla ha sido premiada con el galardón a Mejor Interpretación de Reparto por su intervención en 'Lapònia'.

DANZA, CIRCO Y OTROS

Se han distinguido las propuestas de danza, circo, magia, escena híbrida y ópera: entre los premiados destacan 'Loneliness' de la Cia. Roberto G. Alonso (Mejor Espectáculo de Danza), 'Caramel' de Les Impuxibles (Mejor Escena Híbrida) y 'Post-Clàssic' de Tortell Poltrona (Mejor Espectáculo de Circo y Clown).

También se ha premiado a 'Flipar' de Jorge Blass (Mejor Espectáculo de Magia), 'Carmen' de la Fundació Òpera a Catalunya (Mejor Espectáculo Lírico) y 'Molt soroll per res' de Parking Shakespeare (Mejor Espectáculo de Calle).

En el ámbito internacional, 'SIX. The Musical' ha sido distinguido como Mejor Espectáculo Internacional, mientras que 'Guateque' ha ganado como Mejor Musical de Proximidad y 'El Tenoriu' ha sido reconocido con el premio a Mejor Espectáculo de Humor.