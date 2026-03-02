El MWC acumula un impacto económico de 6.900 millones de euros en Barcelona en 20 años

La secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, y el consejero delegado de MWCapital, Francesc Fajula. - EUROPA PRESS

La economía digital supone el 25% del PIB de Catalunya

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El Mobile World Congress (MWC) ha acumulado un impacto económico de 6.900 millones de euros y generado 173.000 puestos de trabajo en los 20 años que se ha celebrado en Barcelona, según los datos compartidos por el consejero delegado de MWCapital, Francesc Fajula.

Lo ha explicado este lunes en el MWC, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), durante la presentación del informe 'El legado de 20 años de MWC: dos décadas de transformación digital' junto a la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, y el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls.

"Los datos lo que nos demuestran es que la tecnología hoy en día ya es transversal, afecta a toda la economía y es el principal motor de crecimiento económico y social de nuestro país", ha valorado Fajula.

Según los datos compartidos por el consejero delegado, en 2006, el primer año que la feria se celebró en Barcelona, el impacto económico fue de 100 millones de euros, mientras que en la última edición, la cifra alcanzó los 561 millones de euros.

IMPACTO EN EL PIB CATALÁN

Así, el mismo informe apunta a que la economía digital representa ya el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya, casi el doble del 16,4% que era hace 20 años, con la llegada de la feria tecnológica a la capital catalana, hasta los 68.800 millones de euros en términos absolutos.

Galindo, por su parte, ha destacado la colaboración entre instuiciones públicas y el sector empresarial como elementos clave para el desarrollo de este sector en Barcelona y Catalunya, y que ha permitido elevar hasta más de 200 los 'hubs' tecnológicos presentes en el territorio, frente a los 14 que existían hace 20 años.

En el mismo sentido ha hablado el teniente de alcalde de Economía, que ha puesto en valor la apuesta fuerte y consistente tanto del sector público como privado para el éxito del MWC: "De diferentes administraciones públicas con diferentes colores políticos", ha resaltado Valls.

De cara al futuro, el representante municipal ha dicho de la importancia de definir la dirección a la que irá el MWC y cuáles son las palancas que puede aportar el evento a la ciudad en los próximos años.