MWC.- Illa defiende "la negociación y el respeto" a la legalidad en Oriente Próximo

Foto de familia de la cena- Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a las partes del conflicto en Oriente Próximo "retomar el camino de la negociación y el respeto" a la legalidad internacional.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

También han participado en la cena el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de GSMA, Vivek Badrinath.

Illa ha afirmado que no se pueden "tolerar más guerras, más conflictos y más violencia" y que la Humanidad no se puede permitir un mundo gobernado por la ley del más fuerte.

Por eso, ha dicho que el Govern "une su voz a las demandas de desescalada del conflicto" y ha pedido a todas las partes que retomen el camino de la diplomacia y la negociación.

"Vivimos en tiempos cambiantes y nuestro deber es ofrecer esperanza y paz", ha añadido Illa, que ha mostrado su preocupación por el conflicto bélico.

TECNOLOGÍA

Sobre la tecnología, ha afirmado que está cambiando al mundo de manera radical, especialmente con el crecimiento de la inteligencia artificial (IA).

Considera que el MWC "es más que un congreso tecnológico; es un congreso de la Humanidad, de la gente para la gente", y ha añadido que sin personas no hay tecnología.

El presidente de la Generalitat ha dicho que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas, por lo que ha pedido crear "un camino seguro para todo el mundo".

"La ética no limita el progreso; es el motor del progreso", y ha añadido que la manera de usar la tecnología será decisiva para el futuro de la democracia.