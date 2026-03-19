Los MWCapital Awards atraen a 298 proyectos de 62 países en su segunda edición

Imagen corporativa de la segunda edición de los MWCapital Awards - MWCAPITAL

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha cerrado la convocatoria para la segunda edición de los MWCapital Awards, recibiendo un total de 298 solicitudes de 62 países, con un 65% de las inscripciones procedentes de iniciativas internacionales.

Organizados en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es, los premios continúan ampliando su alcance internacional con un 63% más de países participantes en esta segunda edición, informa MWCapital en un comunicado este jueves.

Entre las solicitudes recibidas, un 59,4% corresponde a startups, un 13,8% a organizaciones sin ánimo de lucro, un 9,4% a instituciones académicas y de investigación, un 7% a instituciones públicas y un 10,4% a empresas.

Las iniciativas presentadas incorporan una amplia gama de tecnologías emergentes, entre ellas, inteligencia artificial, conectividad avanzada, tecnologías de datos, blockchain, IoT y más.

Tras el cierre de la convocatoria, los proyectos presentados serán evaluados por un panel de expertos en tecnología, sostenibilidad e innovación, que valorará las propuestas basándose en criterios como la innovación, la madurez tecnológica, la escalabilidad y el potencial impacto social y medioambiental.

Un total de 15 proyectos finalistas, 3 por categoría, serán seleccionados para avanzar a la fase final de la competición.

UN PREMIO DE 50.000 EUROS

Las seis iniciativas ganadoras se anunciarán durante la ceremonia de los MWCapital Awards, que tendrá lugar en Barcelona el 18 de junio.

Además, el proyecto con más potencial de impacto en Barcelona recibirá hasta 50.000 euros para implementar la iniciativa en la ciudad.