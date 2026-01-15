MWCapital y Openchip firman un acuerdo para impulsar la transferencia y el talento digital

Imagen de la firma del MOU entre MWCapital y Openchip - MWCAPITAL

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) y la compañía Openchip han firmado un memorándum de entendimiento (MOU) para impulsar proyectos de transferencia tecnológica, innovación industrial o talento digital.

A través de este convenio, la empresa de diseño de chips y sistemas para aplicaciones de IA y supercomputación formará parte del programa Talent Arena 2026 impulsado por MWCapital, participará en diversas iniciativas de la fundación y formará parte de programas piloto junto a otras organizaciones.

A través del acuerdo, además, y dentro del campo de experiencia de ambas partes, las entidades explorarán la opción de presentarse conjuntamente a iniciativas de fondos públicos, ya sea para llevar a cabo proyectos de ámbito español como internacional

El consejero delegado de WCapital, Francesc Fajula, ha valorado que el acuerdo "abre oportunidades para evolucionar los proyectos de la fundación", de la mano de una compañía líder en un sector tan relevante para el futuro europeo como el desarrollo de microchips, en sus palabras.

Desde Openchip, el consejero delegado de la empresa, Cesc Guim, ha explicado que el objetivo pasa por "crear el ecosistema idóneo donde el mejor talento digital pueda desarrollar las infraestructuras de IA y supercomputación del futuro de Europa, liderando este camino desde una capital tecnológica como Barcelona".