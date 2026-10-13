Myriam Gimeno (Nealis) gana la décima edición del 'CaixaBank Premio Empresaria'

Gortázar entrega el premio a Myriam Gimeno - MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ - CAIXABANK

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Myriam Gimeno, consejera delegada de Nealis, ha sido elegida ganadora a nivel español de la décima edición del 'CaixaBank Premio Empresaria' por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y de transformación, informa la entidad bancaria este martes en un comunicado.

La directiva valenciana forma parte de la tercera generación de la familia empresaria al frente de Nealis, un holding con más de 150 años de historia, que cuenta actualmente con un equipo de 8.000 personas.

Nealis integra más de 40 empresas en sectores como el agua, medioambiente, servicios, infraestructuras y hospitality; factura más de 700 millones de euros y "lidera una nueva etapa de transformación, crecimiento y profesionalización del grupo, con un modelo basado en la innovación, la sostenibilidad y las personas".

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, le ha entregado el galardón en la gala del décimo aniversario del premio, que ha reunido en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid a las más de 100 empresarias reconocidas a lo largo de estos diez años de trayectoria del premio para poner en valor la contribución del liderazgo femenino al tejido empresarial español.

"Recibir el CaixaBank Premio Empresaria es para mí un honor y un orgullo. Creo en un liderazgo basado en el ejemplo, la cercanía y la coherencia, porque son las personas y los equipos quienes hacen posible construir proyectos con propósito y futuro", ha dicho Gimeno.

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank ha puesto en valor la vocación empresarial y de liderazgo, la capacidad de superar obstáculos y la determinación de "tirar para adelante", así como la perseverancia y el sacrificio de Gimeno y del resto de ganadoras, que considera ejemplos a seguir.

SOLIDEZ E INNOVACIÓN

"El emprendimiento y el desarrollo empresarial es verdaderamente clave para impulsar el progreso de la sociedad. Por eso para CaixaBank es un orgullo apoyaros como empresarias, pero sobre contribuir haciendo posible el crecimiento de vuestras empresas", ha manifestado Gortázar.

Para premiar a Gimeno, el jurado del premio ha valorado aspectos como la solidez y el crecimiento del negocio, la innovación, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como su trayectoria y liderazgo.