Nace Nexo Sostenible, el nuevo club profesional que conecta a hoteles y proveedores
MADRID/BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sector hotelero español suma una nueva iniciativa orientada a acelerar la transición hacia modelos más sostenibles con el lanzamiento de Nexo Sostenible, un club profesional de trabajo que reúne a hoteles y empresas proveedoras del ámbito hospitality para compartir, contrastar y validar soluciones de sostenibilidad aplicables a la gestión diaria.
El proyecto nace con un enfoque práctico y colaborativo, en un contexto marcado por la creciente presión regulatoria, la consolidación de los criterios ESG y la necesidad de optimizar costes y recursos.
Nexo Sostenible propone un espacio estable de intercambio entre decisores del sector, "centrado en iniciativas que ya están funcionando o que pueden implantarse de forma realista en la operativa hotelera, con impacto directo en la eficiencia y la competitividad".
Nexo Sostenible se estructura como un club de actividad permanente, articulado en sesiones mensuales en las que participan tanto grupos hoteleros como empresas proveedoras.
En estos encuentros se presentan casos reales, soluciones técnicas y experiencias ya implantadas en ámbitos como eficiencia energética, circularidad, materiales, alimentación sostenible, digitalización responsable o bienestar.
El modelo está diseñado para crecer de forma progresiva, incorporando nuevos miembros a lo largo del tiempo y permitiendo la rotación de participantes y contenidos, "con el objetivo de generar aprendizaje colectivo, networking cualificado y oportunidades reales de colaboración entre hoteles y proveedores".
RSM
RSM participará como socio estratégico y partner técnico, aportando "un marco metodológico que permitirá contextualizar y evaluar las iniciativas presentadas, especialmente en materias relacionadas con criterios ESG, métricas, reporting, cumplimiento normativo y viabilidad económica".
En este sentido, el socio de sostenibilidad y ESG en RSM en España, Carlos Cerdán, subraya que "la sostenibilidad en el sector hotelero ha entrado en una fase de madurez en la que ya no basta con buenas intenciones" y añade que es necesario medir, priorizar y tomar decisiones informadas para que las iniciativas tengan impacto real en la operación, en sus palabras.
Nexo Sostenible se plantea como un punto de encuentro estable más que un evento puntual, con la voluntad de convertirse en un espacio de referencia para aquellos hoteles y proveedores que buscan avanzar en sostenibilidad de forma ordenada, realista y medible.
En palabras de Moisés Plaza, director del club, "Nexo Sostenible nace de muchas conversaciones con hoteleros y proveedores que comparten una misma inquietud: cómo avanzar en sostenibilidad sin perder el foco en la operación diaria".
Según explica, "el club busca conectar experiencias reales, soluciones que funcionan y generar colaboración práctica entre quienes toman decisiones y quienes las hacen posibles".
El club iniciará su actividad en los próximos meses y ya ha abierto su proceso de incorporación de miembros, tanto del lado hotelero como del ecosistema de proveedores.