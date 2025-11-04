Nace el Premi Carles Colomer para impulsar la investigación en atrofia multisistémica

El premio financiará ayudas de hasta 600.000 euros por proyecto y un periodo de ejecución de cinco años - FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pasqual Maragall ha abierto la primera convocatoria del Premi Carles Colomer a la Recerca sobre l'Atròfia Multisistèmica (AMS) para impulsar la investigación de la atrofia multisistémica, ha informado en un comunicado de este martes.

El premio nace de la voluntad del empresario Carles Colomer, reconocido por su impulso a la innovación y compromiso social que, después de su diagnóstico de AMS, ha "reforzado su determinación de apoyar a la comunidad científica para avanzar en el conocimiento y abordaje clínico de esta enfermedad".

El galardón financiará ayudas de hasta 600.000 euros por proyecto y un periodo de ejecución de cinco años, con el objetivo de "favorecer estudios rigurosos y de largo recorrido", y esta convocatoria se enmarca en el Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP), el programa de becas de la fundación.

La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha afirmado que con la incorporación de este premio se refuerza la "apuesta por la investigación de excelencia, no solo en Alzheimer sino también en otras enfermedades neurodegenerativas", como la atrofia multisistémica.

Por su parte, Carles Colomer destaca que el conocimiento y la ciencia "son el motor más poderoso de progreso y esperanza" y que este premio es un impulso para la investigación y un reconocimiento al talento de los que investigan para atender enfermedades complejas y ministorias como la AMS.