Nace el primer foro mundial sobre neumonía infantil para frenar la muerte anual de 800.000 niños

Entidades y administraciones impulsan en Barcelona el primer foro mundial sobre neumonía infantil para hacer frente a una enfermedad que causa la muerte de 800.000 menores al año en todo el mundo, cerca de nueve millones en la próxima década.

El CosmoCaixa acogerá desde este miércoles hasta el viernes un foro que ha reunido a líderes políticos de distintos países y a las organizaciones punteras en materia de salud e infancia como Unicef, ISGlobal, Save the Children, la Fundación Bill & Melinda Gates, Usaid, Unitaid y Gavi, The Vaccine Alliance y la coalición Every Breath Counts.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha inaugurado la iniciativa, y ha asegurado que este encuentro es clave porque la salud de los niños es capital de futuro y ha abogado por unir esfuerzos entre todos los agentes implicados: "Tenemos que apuntar hacia la salud en todas las políticas".

PONER LOS MEDIOS AL SERVICIO DE LOS NIÑOS

Las muertes infantiles se concentran en los países pobres --Nigeria, India, República Democrática del Congo y Etiopía son los más afectados-- y, según ha detallado la directora de sensibilización de Unicef, Carmen Molina, "existen las herramientas, los conocimientos y los recursos para tratar la enfermedad" porque en países desarrollados es muy difícil que un niño muera de neumonía.

El director ejecutivo de Safe the Children, Kevin Watkins, también ha insistido en poner "los medios al servicio de la vida de los niños" con intervenciones sanitarias encaminadas a mejorar la nutrición, proporcionar antibióticos, aumentar la cobertura de vacunación e impulsar la lactancia materna.

Molina ha añadido que hay que prevenir a las comunidades afectadas y hacer que conozcan la enfermedad, colaborar con los trabajadores sociales que actúan a pie de calle y conocen el tejido social y las costumbres de la zona para "generar un entorno que disminuya los efectos".

LA HERRAMIENTA DE VIDAS SALVADAS

El modelo 'LiST', a cargo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, detalla que si se aumentaran los servicios de prevención y tratamiento de la neumonía con 19 intervenciones sanitarias y nutricionales de impacto directo, se podrían salvar las vidas de 3,2 millones de niños menores de cinco años.

Se estima, según las tendencias actuales, que entre 2020 y 2030 tres millones de niños menores de cinco años podrían morir y, según el comunicado, con el modelo "se lograría una cobertura del 100%", además de conseguir los medios que permitirían prevenir 5,7 millones de muertes infantiles a causa de otras enfermedades como diarrea, sepsis y sarampión.

Molina ha explicado que el objetivo es que dentro de diez años las muertes infantiles por neumonía "haya bajado, como mínimo, a la mitad" e Illa ha mostrado el compromiso del Gobierno con la agenda de 2030.

COMPROMISOS Y VACUNAS

En el foro se anunciará una nueva vacuna neumocócica conjugada (PCV) a un precio más asequible, a cargo del Instituto Serum de la India, y compromisos de gobiernos para acelerar la cobertura de vacunación y garantizar más igualdad y asequibilidad en el proceso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef también presentarán un manual conjunto sobre dispositivos para terapias de oxígeno con el objetivo de dar apoyo al personal de salud en la selección, adquisición, uso y mantenimiento de estos productos.