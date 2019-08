Najat El Hachmi alerta del machismo disfrazado de "lucha por la diversidad" en su nuevo ensayo

Publicado 30/08/2019 14:29:14 CET

Llama a evitar el pañuelo en escuelas de Primaria: "No en base a la laicidad, en base a la dignidad"

La escritora Najat El Hachmi reflexiona en un nuevo ensayo sobre el cambio que ve en la sociedad sobre temas de feminismo e islam ya que, a su juicio, los discursos que "se están imponiendo son muy peligrosos y muy reaccionarios, disfrazados de una forma muy sofisticada de lucha por la diversidad" e inclusión, cuando en realidad son machismo y racismo.

En una entrevista de Europa Press por la publicación de 'Sempre han parlat per nosaltres' (Edicions 62/Destino), El Hachmi --que nació en Marruecos en 1979 y se mudó a Vic (Barcelona) a los ocho años-- ha observado que actualmente en España, ser una mujer nacida en una familia musulmana resulta "mucho más complicado" que hace 20 años.

Antes solo tenían que enfrentarse a la familia, mientras que ahora se encuentran con un fundamentalismo islamista "que está difundiéndose sin ninguna prevención y ninguna forma de resistencia", y una izquierda relativista que asume con normalidad lo que son discriminaciones objetivas hacia las mujeres.

"Incluso algunas feministas, que con sus posturas son muy radicales contra el patriarcado, las ves abrazando y flirteando no solo con el islam, sino con sus ramas más retrógradas, más reaccionarias, que serían el equivalente de la extrema derecha aquí", ha dicho.

Se trata del segundo libro de 'no ficción' de la autora de novelas como 'L'últim patriarca' (Premi Ramon Llull), 'La filla estrangera' (Premi Sant Joan) y 'Mare de llet i mel', que decidió escribir este ensayo tras recibir críticas por hablar del machismo dentro del islam o hablar mal del fundamentalismo islámico.

En ocasiones, estos argumentos surgen del desconocimiento, pero a veces encuentra un cinismo que le duele especialmente: "Saben perfectamente el precio tan caro que hemos pagado para oponernos a las leyes que nos regían, y a pesar de ello prefieren negar este sufrimiento y decirnos que no pasa nada".

"BANDERA DEL FUNDAMENTALISMO"

Ve mucha regresión en el momento actual, en el que por ejemplo se defiende el pañuelo como seña cultural y estética, cuando no es solo estético, porque hay muchas mujeres a las que les pegan palizas por no llevarlo, ha dicho: "Es la bandera del fundamentalismo islamista" y la punta del iceberg de discriminaciones.

Así, ha defendido que no debería haber niñas con pañuelo en la educación Primaria, reflexionando sobre que en el pueblo en el que nació solo se ponían pañuelo las mujeres casadas, y algunos sectores han ido avanzando la edad al ver que no querían ponérselo.

Ha lamentado que hay casos de niñas de tres años con pañuelo: "La escuela tiene que proteger los derechos de estas niñas. No en base a la laicidad, en base a la dignidad", y ha reflexionado que de mayores estas niñas dirán que lo llevan porque quieren, un argumento que se usa como forma de neutralizar el discurso feminista.

"¿POR QUÉ TÚ SÍ, Y TUS HERMANOS NO?"

"He dado muchas vueltas a este tema, he hablado con muchas mujeres que lo llevan, he leído muchos textos que lo defienden, y la pregunta de fondo que les he hecho a todas y no me han respondido nunca es: ¿Por qué tú sí, y tus hermanos no? ¿Por que nosotras sí, y los hombres no? ¿Por qué nosotras tenemos que ir a la playa tapadas de arriba a abajo sufriendo calor y ellos pueden estar con el bañador, bien fresquitos?", ha reflexionado.

Encuentra que ha habido una confusión entre pedir que no se estigmatice a las mujeres por ir cubiertas, y hacer una promoción institucional y pública, no solo del pañuelo, sino de discursos que quieren volver a "encerrar" a las mujeres musulmanas en una esencia que les dice que se deben a la familia, a la tribu, a la religión y a la identidad, y que tienen que protegerlas.

"Negar esta realidad tiene consecuencias: y es que estamos dejando solas a estas chicas, las estamos dejando abandonadas" ante discursos que niegan el machismo que antes se criticaba desde el sentido común, y ha defendido que no se puede permitir que haya sociedades paralelas en las cuales rijan unas normas que no rijan para el resto de la sociedad.

EXTREMA DERECHA

En el texto, El Hachmi reflexiona: "No se pueden censurar ni sofocar las críticas al islam en nombre de la lucha contra la islamofobia", mientras que también defiende que feministas no musulmanas puedan criticar el machismo que sufren mujeres musulmanas, de la misma forma en que las ateas pueden cargar contra las críticas al aborto que hacen mujeres creyentes.

Sobre el avance de la extrema derecha en España, ha advertido de que ésta se apropia del discurso de las mujeres musulmanas para extender argumentos racistas, y ha lamentado haber oído al líder de Vox, Santiago Abascal, hablando por ellas, ante lo que le ha pedido que se calle: "Porque la solución de Abascal no es ponérnoslo fácil para que podamos hacer la revuelta feminista. No se puede ser feminista con nosotras --las musulmanas-- y machista con las españolas".