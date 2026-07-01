La NASA escoge a la catalana Thinex para un nuevo sistema de impresión de sensores en paracaídas

Thinex - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La NASA ha seleccionado a la empresa catalana Thinex, con sede en Aiguaviva (Girona), para desarrollar un nuevo sistema de impresión de sensores que determinen la tensión en los paracaídas cuando se despliegan en el espacio.

Thinex, que es especialista en la impresión de material electrónico sobre todo tipo de tejidos y superficies, ya ha proporcionado varios prototipos de sensores de deformación impresos ultrafinos para la agencia estadounidense, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Para el crecimiento de la empresa y el acuerdo con la NASA, Thinex ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria, ayudas y asesoramiento para el desarrollo de una nueva línea estratégica de negocio, el desarrollo de tecnología innovadora y para acceder a la oportunidad de trabajar con la NASA mediante la plataforma Catalonia Open Challenges.

El Business Unit Manager de Thinex, Marc Vizern, ha afirmado que debido a la complejidad para testar estos sistemas en la Tierra, la tecnología de Thinex "se ha diseñado para adaptarse al delicado nylon ripstop utilizado en paracaídas y permitir la medida in situ de la deformación y la carga, manteniendo el rendimiento original de la tela".

"Nuestra impresión de sensores permite a la NASA obtener una adhesión excelente que preserva la elasticidad y resistencia mecánica del material subyacente en sus paracaídas", ha añadido.

Establecido en 1989, el grupo cuenta con más de 200 profesionales, una facturación anual de 42 millones de euros y una clara orientación internacional, con el 55% de las ventas destinadas a mercados exteriores, y destina anualmente un 2% de su facturación a la I+D.