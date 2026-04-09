Nathy Peluso actúa en plaza Catalunya de Barcelona por el estreno del Cupra Raval

Nathy Peluso en su actuación en plaza Catalunya de Barcelona - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Nathy Peluso ha ofrecido un concierto gratuito en la plaza Catalunya de Barcelona para celebrar el estreno mundial del Cupra Raval, que ha sido presentado este jueves.

El concierto se enmarca en la experiencia 'Follow the Cupra', que ha ofrecido conciertos gratuitos en seis ciudades europeas, entre ellas Madrid, donde ha actuado Guitarricadelafuente.

Además, Disiz ha actuado en París (Francia); Kim Petras, en Berlín (Alemania); Chase & Status y Lancey Faux, en Manchester (Reino Unido), y Mahmood, en Milán (Italia), y se harán presentaciones en Múnich (Alemania), Viena (Austria), Lisboa (Portugal), Rotterdam (Países Bajos), Copenhague (Dinamarca) y Helsinki (Finlandia).