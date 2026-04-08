Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la presentación simultánea del Cupra Raval

Artistas de la presentación del Cupra Raval - CUPRA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lanzamiento simultáneo del nuevo Cupra Raval, el 9 de abril, contará con las actuaciones de Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Chase & Status, Lancey Foux y Mahmood en Barcelona, Madrid, París, Berlín, Mánchester y Milán, respectivamente.

Estas ciudades acogerán la experiencia 'Follow the CUPRA', donde los artistas interpretarán un tema inédito junto a otros éxitos en ubicaciones emblemáticas de cada ciudad, informa Cupra este miércoles en un comunicado.

El Cupra Raval también se presentará en eventos exclusivos que tendrán lugar en Múnich, Viena, Lisboa, Rotterdam, Copenhague y Helsinki.