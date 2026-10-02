Navarro (CZFB) ve "muy negativo" el anuncio de Junts de votar en contra de los decretos de vivienda

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y el periodista Manel Manchón - Europa Press

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha dicho que el anuncio de Junts de que votará en contra de los dos Real decreto ley sobre vivienda que se debatirán este viernes en el Congreso de los Diputados es "muy negativo", durante su participación este viernes en 'BCN Desperta!'.

Navarro ha dicho que estos decretos "garantizan derechos" para que la población pueda salir adelante, especialmente los más vulnerables" y ha dicho que aún quedan unas horas para que la negociación política logre que se aprueben.

"Lo que tenemos que intentar es que las fuerzas políticas, todas, también PP y Vox, sean conscientes de que la vivienda merece un consenso superior al de la mayoría de temas", ha subrayado.

Ha asegurado que todas las administraciones públicas deben poner de su parte para solucionar el tema de la vivienda y ha recordado que el CZFB cedió terrenos al Ayuntamiento de Barcelona para que construya vivienda asequible: "Nosotros hemos puesto nuestro grano de arena y pensamos que todas las administraciones también deben hacerlo".

Preguntado por la posibilidad de que se convoquen elecciones si finalmente los decretos no son aprobados, Navarro ha recordado que es una decisión que solo compete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

INDUSTRIA

Navarro ha puesto en valor el papel del CZFB a la hora de impulsar la industria, especialmente la relacionada con las nuevas tecnologías, y ha subrayado que este sector permite crear puestos de trabajo de más calidad y más largo recorrido.

Ha puesto como ejemplo el DFactory Barcelona, que ha explicado que es un espacio en el que se conecta la nueva industria y la nueva economía con el talento, y ha añadido que también trabajan en formación para que los nuevos profesionales se adapten a las necesidades de estas empresas.