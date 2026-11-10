Nesbo vuelve a Harry Hole con 'Sin piedad': "Cada vez me interesa más recuperar a mis viejos amigos"

Archivo - El escritor Jo Nesbo posa antes del inicio de una rueda de prensa, en la Virreina, a 8 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor noruego Jo Nesbo acaba de publicar en castellano y catalán 'Sin piedad', la novela 14 de la saga del detective Harry Hole, y ha dicho que está lejos de cansarse del personaje: A medida que me hago mayor, cada vez me interesa más conocer y recuperar a mis viejos amigos, los de siempre. Y me pasa un poco lo mismo con Harry Hole".

"Volver a Harry es muy interesante porque un personaje se hace más interesante cuanto más trasfondo tenga, cuanta más información tengamos de él", ha explicado este martes en una rueda de prensa telemática Nesbo, quien ha dicho que es su personaje preferido y con el que disfruta muchísimo.

Tres años después de su novela de Harry Hole anterior, en 'Sin piedad', publicada en castellano por Reservoir Books y en catalán por Proa, el detective ha abandonado la policía de Oslo y trabaja en una compañía de seguros investigando fraudes, pero una serie de asesinatos en las que el autor reproduce escenas de películas clásicas que investiga su hijastro Oleg Fauke le hace imposible quedarse al margen.

Nesbo (Oslo, 1960) ha afirmado que no tiene "planes inmediatos" para el personaje de Fauke, pero que no cree que vaya a recoger el testigo de Hole, del que este año se ha estrenado una serie en Netflix, en la que ha estado implicado y con la que ha quedado contento con el resultado.

Precisamente, el mundo del cine se ve reflejado en la nueva novela de Jo Nesbo, inspirada en haber observado desde fuera el proceso de adaptación de otras novelas suyas o de esta serie y en la que ha querido reflejar "la ambición del artista y cómo acaba siendo algo que les consume a muchos de ellos".

EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE

Preguntado por la evolución del personaje en estas 14 novelas, ha explicado que en las primeras novelas era un hombre herido, que logró abrirse pero que una muerte le impactó mucho, y que ahora tiene ganas de abrirse de nuevo y ser vulnerable aunque "consciente de que igual se le puede volver a romper el corazón", y ha subrayado que él no puede definir el legado del personaje en la novela negra ya que sería como romper la cuarta pared.

Ha dicho que Harry Hole es un personaje que es "adicto a la caza" de los asesinos, aunque no le gusta su trabajo, y ha subrayado que en esa caza encuentra un propósito y una manera de contribuir a la sociedad, aunque se sienta un 'outsider' que no encuentra en su vida ese propósito.

LA VIOLENCIA Jo Nesbo ha considerado que no cree necesario "llevar más allá de las fronteras, apurar los límites" de la violencia en la novela, y ha dicho que para él la violencia en la ficción es una metáfora de lo que asusta.

"Vivimos en una sociedad en la que la violencia está presente en la vida real", ha dicho Nesbo (acaba de regresar de Cracovia), y ha dicho que la violencia en la ficción siempre ha estado ahí, recordando que los cuentos de hadas son muy violentos en sus versiones originales.

"La violencia es el tiburón de 'Tiburón', el monstruo, la pesadilla" en la ficción y atrae, ha afirmado Nesbo, para quien la violencia en el mundo real no es tan fascinante.