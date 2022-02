BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nestlé llevará sus últimas innovaciones tecnológicas al Mobile World Congress 2022 de Barcelona, que tendrá lugar del lunes al jueves de la semana que viene.

En un comunicado este viernes, la compañía ha explicado que los equipos digitales internacionales que trabajan en el Campus de Nestlé de Esplugues de Llobregat (Barcelona) han preparado una serie de demostraciones de las tecnologías más emergentes.

El Nestlé Global IT Hub de Nestlé, que regresará al salón 4 Years From Now (4YFN), cuenta con 600 profesionales de 52 nacionalidades que cubren todas las áreas de IT, desde equipos conectados a inteligencia artificial, a Data Analytics pasando por e-commerce y ciberseguridad, entre otras.

En concreto, se mostrarán sus últimos avances en el campo de la inteligencia artificial aplicados a la alimentación, como asistentes virtuales que ofrecen una atención personalizada y algoritmos de aprendizaje automático que mejoran las recomendaciones de recetas, así como otros proyectos de Realidad Aumentada y Virtual.

La responsable del Nestlé Global IT Hub de Nestlé, Susana Pastor, ha explicado que estar presentes en este congreso les permite llegar a los mejores talentos digitales, detectarlos y atraerlos hacia su equipo, así como conectar con el ecosistema digital y tecnológico.

"Les ofrecemos poder trabajar en un entorno global, multicultural, diverso e inclusivo en el que podrán desarrollar la última y mejor tecnología con el objetivo de acelerar la transformación digital de la compañía", ha añadido.