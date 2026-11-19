XV edición de Netcom bajo el lema 'Cada acción cuenta. La IA amplifica. El criterio crea valor' - DIRCOM CATALUNYA

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dircom Catalunya ha reunido a más de 250 profesionales del sector en la XV edición de Netcom, celebrada este jueves en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, para analizar cómo el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) revaloriza las fuentes de autoridad y sitúa a los directores de comunicación en el centro de las decisiones estratégicas.

Bajo el lema 'Cada acción cuenta. La IA amplifica. El criterio crea valor', el encuentro ha abordado el impacto de los nuevos motores de búsqueda generativos en la visibilidad y reputación de las organizaciones, ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

La vicepresidenta primera de Dircom Catalunya, Sandra Hors, ha reivindicado durante la bienvenida institucional que la IA abre una "oportunidad histórica" para la profesión, defendiendo el liderazgo del 'dircom' para garantizar la coherencia corporativa y colocar la reputación en el eje empresarial.

Durante la gala, conducida por la periodista Elisenda Carod, la directora de Comunicación de Google España, Portugal y Grecia, Anaïs Pérez, ha señalado que la IA permite reducir el tiempo dedicado a tareas operativas para centrarse en la estrategia y la construcción de confianza, erigiendo el "pensamiento crítico" como el nuevo estándar de excelencia.

Por su parte, el director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y exdirector de Inteligencia Artificial Responsable de Meta, Cristian Canton, ha advertido en una conversación con la periodista Xantal Llavina que la IA "está hackeando el sistema de comunicación humano" al generar contenidos cada vez más homogéneos.

"La comunicación corre el riesgo de perder espontaneidad, frescura y autenticidad, y cada vez resulta más difícil distinguir aquello que realmente aporta valor", ha afirmado Canton.