Neutralizado con un disparo en la mano por querer atacar con una sierra a la policía en Girona

GIRONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Girona ha neutralizado con un disparo en la mano a un hombre que quería atacar a los agentes con una sierra manual y que posteriormente ha sido detenido por un presunto atentado contra la autoridad, informan fuentes municipales a Europa Press.

Los hechos han sucedido cerca de las 09.00 horas cerca de la iglesia de Sant Pau de la localidad, donde había un individuo cortando un árbol con una sierra, por lo que los vecinos de la zona han llamado a la policía informando de ello.

Al llegar los agentes, el individuo no ha atendido sus indicaciones, que tras ordenar que dejara la sierra en el suelo y ver cómo "se dirigía" hacia ellos, han disparado dos veces, y uno de ellos ha impactado en la mano.

Se trata de un hombre conocido en la zona, ya que "podría tener problemas de salud mental", explican las mismas fuentes, que añaden que ha sido trasladado al hospital en estado leve a causa de la herida en la mano.

Finalmente, Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, ya que se trata de un incidente con arma de fuego.