Nexus Energía amplía su Marco de Financiación Verde para impulsar proyectos de energía verde

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BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nexus Energía ha renovado y ampliado su Marco de Financiación Verde para impulsar proyectos de almacenamiento, energía renovable y eficiencia energética, informa en un comunicado este jueves.

La renovación da continuidad al primer Marco de Financiación Verde presentado por la compañía en 2024 y establece los criterios bajo los cuales Nexus Energía podrá financiar proyectos con impacto ambiental positivo a través de nuevos instrumentos de financiación verde.

Servirá de referencia para el actual programa de Pagarés Verdes como para futuras operaciones que incorporen bonos, préstamos u otras fórmulas de financiación sostenible.

El nuevo marco amplía el alcance de las actividades que podrán beneficiarse de financiación verde, adaptándolo a la evolución de la actividad de la empresa, y ahora serán elegibles iniciativas relacionadas con la instalación de autoconsumo, la generación eólica o proyectos de almacenamiento energético, entre otros.

El director financiero de Nexus, Albert Rams, ha explicado que esta renovación "supone un paso más en la integración de la sostenibilidad" dentro de la estrategia financiera y de negocio.