Nexus Energia apunta a un Ebitda de 57 millones en 2030 con un plan de inversión de 132 millones

El consejero de Nexus Hideki Kuramoto y el director general del grupo, Miguel Fandiño. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comercializadora energética Nexus Energia prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 57 millones de euros, hasta tres veces más que actualmente, y un resultado antes de impuestos de 41,5 millones de euros para 2030 gracias a la puesta en marcha de un plan estratégico en el que invertirá 132 millones de euros.

Así lo ha explicado el director general del grupo, Miguel Fandiño, durante la presentación del Plan Estatratégico 2026-2030 este martes en el Reial Club Marítim en Barcelona, en la que ha destacado que, en el mismo periodo, el volumen de energía gestionada se duplicará hasta los 42 TWh.

"Esto es un mensaje de que queremos crecer, pero queremos hacerlo incrementando nuestra eficiencia y nuestra rentabilidad", ha explicado Fandiño, que ha puesto el foco en la diversificación, nuevos modelos de negocio que aporten más valor al cliente e incrementar la rentabilidad del negocio.

Durante la presentación, el director general de Nexus ha adelantado los resultados, aún sin auditar, para el ejercicio 2025, que el grupo prevé cerrar con un resultado neto de más de 10 millones de euros, por debajo de entre los 13 millones y 14 millones previstos inicialmente; ingresos de 1.600 millones, en línea con el ejercicio anterior, y un Ebitda de más de 20 millones de euros.

Preguntado por el efecto del apagón que tuvo lugar en abril, Fandiño ha informado que el efecto en el negocio ha sido "un poco menor" que en otros operadores del sector, aunque ha admitido que es responsable de una parte importante de no alcanzar sus objetivos financieros al completo para el ejercicio.

CINCO PILARES

El plan estratégico de la empresa se basa en cinco pilares, siendo el primero el crecimiento orgánico de la compañía, por el que Nexus Energia tiene el objetivo de consolidar su presencia en el mercado español e impulsar las filiales internacionales con las que cuenta en Portugal y México.

El segundo pilar pasa por el crecimiento inorgánico, a través de la expansión internacional: dentro de Europa, el grupo prevé entrar y consolidar su presencia en Francia, Italia y Polonia, aumentando su participación en empresas locales, y también estudia la entrada en Brasil, aupado por la creciente liberalización del mercado en el país.

La integración corporativa, conseguir una mayor predictibilidad y la evolución hasta un 'smart energy partner' son los otros tres ejes del plan del grupo energético, por el que prevé duplicar el número de clientes en el periodo, hasta los 270.000, tanto consumidores como productores.

Además, el grupo ha posicionado el talento como un eje transversal de este plan, uno de los principales retos del mercado actualmente, ha valorado Fandiño, y por los que prevé crear hasta 80 puestos de trabajo en los próximo cinco años.

INVERSIÓN

El plan cuenta con una inversión prevista de 132 millones de euros hasta ese año, de los cuales 50 millones irán destinados a impulsar la transición energética y sostenibilidad dentro del negocio y otros 15 millones al desarrollo IT.

La inversión financiera concentra otros 26 millones dentro del plan, centrándose en el aumento de su participación en otras empresas, mientras que al crecimiento inorgánico irán destinados otros 41 millones de euros, con el foco en la expansión internacional e integración vertical de los negocios.

GRUPO SOJITZ

El nuevo plan estratégico de Nexus Energía llega poco después de que el grupo nipón Sojitz se convirtiera en el accionista mayoritario de la empresa, con un 52% del capital, tras entrar en el capital en 2021.

En este sentido, el consejero de Nexus, Hideki Kuramoto, en representación de Sojitz, ha destacado el "atractivo" del mercado español de la energía para la empresa.

Kuramato no ha descartado aumentar en un futuro el peso de Sojitz en el capital de Nexus Energia, aunque siempre, ha remarcado, manteniendo una buena relación con el resto de accionistas con los que cuenta actualmente la empresa.