El plan Inuncat sigue en alerta

GIRONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve y la lluvia en Catalunya afecta a varias carreteras este sábado por la tarde, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La nieve obliga a cortar la GI-400 entre Alp y Toses, la GIV-4016 en Toses, la GI-400 y la pista asfaltada entre Toses y Alp.

En la N-260 entre Toses y Fontanals de Cerdanya hay que circular con cadenas y se restringe el paso a vehículos pesados.

La BV-4024 está cortada en el Coll de Pal por viento y nieve; en la BV-4031 entre Castellar de n'Hug y Toses hay que conducir con cadenas; y la GIP-5129 está cortada entre Vilafant y Borrassà por inundaciones.

El SCT ha pedido a la ciudadanía no desplazarse hacia la zona de Alp-Toses y, si es imprescindible, llevar cadenas en el coche.