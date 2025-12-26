La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 CCAA y otras 18 vías tienen restricciones y requieren cadenas

Un quitanieves operando en la provincia de Albacete. - JCCM

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve mantiene cortadas once carreteras de Navarra, Asturias, Almería, Granada, Burgos y Salamanca y otras 18 tienen algún tipo de restricción o requieren el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Navarra es una de las comunidades más afectadas y el tráfico está interrumpido en la NA-137 entre los km 51 y 59 a la altura de Isaba; la NA-2011 entre los km 7 y 10.8 en Pikauta y la NA-2012 entre los km 7.2 y 23.56 entre Muskida e Irati.

En Asturias, permanece cortada la CO-4 hasta el km 12.73 en Covadonga y otras vías como los puertos de Tarna, San Isidro, y Leitariegos tienen restringido el tráfico pesado y es necesario el uso de cadenas.

En Burgos, la U-570 hasta el km 17 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco; la U-571 hasta el kilómetro 7 entre Río Trueba y Río de la Sía y la BU-572 en Río de Lunada. En Salamanca, la vía afectada es la DSA-191 en Candelario.

En Almería, están también cortadas las carreteras A-1178 entre los kilómetros 9 a 33 en el Puerto de montaña de Las Menas; la AL-5405 entre los kilómetros 28 y 24.94 y la L-5402 entre los kilómetros 21 y 28.6 entre Bayárcal y Laroles. Y, en Granada, está cortada la A-4025 en Sierra Nevada por hielo.