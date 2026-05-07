Nil Camacho, nuevo director regional de Glovo para Catalunya e Islas Baleares

El director regional de Glovo para Catalunya e Islas Baleares, Nil Camacho
El director regional de Glovo para Catalunya e Islas Baleares, Nil Camacho - GLOVO
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 17:38
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BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Glovo ha nombrado a Nil Camacho como nuevo director regional para Catalunya e Islas Baleares, y será el responsable de la operativa de la aplicación en ambas comunidades autónomas, informa en un comunicado este jueves.

Camacho ha desarrollado su carrera profesional en compañías internacionales como Wallapop, donde lideró durante más de cuatro años la vertical del negocio dirigida a empresas; también trabajó para HP o E&Y.

El directivo ha explicado que el objetivo es consolidar a Glovo "como la aplicación multicategoría favorita de los catalanes y baleares cuando piensan en delivery".

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