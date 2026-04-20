Niña Pastori actuará en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) el 6 de agosto

Cartel del concierto - SONS DEL MÓN

GIRONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Niña Pastori actuará en el Festival Sons del Món, en la Ciutadella de Roses (Girona), el próximo 6 de agosto, en el marco de la gira de presentación de su nuevo disco 'Color faina'.

La cantante presentará las canciones de su nuevo trabajo así como "los éxitos que la han dado a conocerse internacionalmente", informa la organización del festival en un comunicado este lunes.

Esta confirmación se añade a las actuaciones anunciadas de Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma, God Save The Queen, Fangoria, Nancys Rubias, y dos noches de conciertos con bandas como Gossos, Lax'n'Busto, Els Amics de les Arts, Blaumut y Ramon Mirabet.