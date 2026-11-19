Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pimec es el acrónimo de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec Autònoms ha reconocido a 6 iniciativas empresariales con los valores que "caracterizan" al colectivo, con el objetivo de poner en valor la innovación, la capacidad de reinvención, el arraigo el territorio y el relevo generacional.

Lo ha hecho durante la gala de la 4 edición de la Nit dels Autònoms celebrada este jueves en Barcelona, en la que han participado el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, informa en un comunicado la patronal.

Durante el evento, Bach ha reivindicado la necesidad de implementar medidas que "mejoren las condiciones del colectivo", como adaptar la fiscalidad a las características del trabajo autónomo, reforzar la protección social, simplificar la burocracia, facilitar el acceso a las contrataciones públicas y limitar la responsabilidad patrimonial. PREMIOS

En el reconocimiento por el arraigo al territorio, la entidad ha premiado a Maria Dolors Moncusí de la marca Blaudeblaus, por su "apuesta por una producción de proximidad y responsable" y su participación en iniciativas sociales, culturales y ambientales.

El reconocimiento a la innovación ha ido para el proyecto de moda circular Sylvia Claro BCN, que transforma sacos del café en materiales textiles, como hilo, tejido y fieltro, y el de la capacidad de reinvención a Marc Esteve, que "después de 11 años en el sector bancario, se reinventa profesionalmente para dedicarse a su pasión por la viña".

En cuanto al reconocimiento al relevo generacional, ha sido distinguida Gemma Piquer de Global Imagen Textil, una compañía familia especializada en equipaciones deportivas y uniformes escolares en manos de la segunda generación, y el de la acción de apoyo al colectivo autónomo ha recaído en programa 'Gent de primera' de TV3 y 3Cat, que "da visibilidad a los profesionales y emprendedores del sector primario catalán".

Además, en el empresario, autónomo y conferenciante Victor Küppers ha sido premiado con el reconocimiento a la trayectoria profesional "por su trayectoria y su contribución a la divulgación de valores como la actitud, el compromiso y la motivación".