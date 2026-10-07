La Nit de les Lletres Catalanes se celebrará el 20 de febrero en el MNAC

Archivo - Fachada exterior del MNAC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Nit de les Lletres Catalanes, impulsada por Òmnium Cultural y el Institut d'Estudis Catalans (IEC), se celebrará el sábado 20 de febrero de 2027 de nuevo en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
La gala combinará la entrega de premios literarios con diversas actuaciones artísticas del mundo de la música, el teatro y la danza en un encuentro del sector cultural catalán, informa este miércoles Òmnium e IEC en un comunicado.
Durante la Nit de les Lletres Catalanes se entregarán el Premi Sant Jordi de novela, el Òmnium a la mejor novela, el Mercè Rodoreda de cuentos, el Carles Riba de poesía, el Àngel Guimerà de literatura dramática y el Lo Somni.
También se entregarán el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, el Josep M.Folch i Torres de novela infantil, el PEN Català Montserrat Franquesa de traducción, el Vinyeta Ficomic, el Internacional Joan B.Cendrós y el Muriel Casals de comunicación.
Como novedad de esta edición, se incorporarán el Premi de Pensament que otorga el IEC y el Premi Ramon Llull de traducción literaria.
El presidente de Òmniu, Xavier Antich, ha destacado la incorporación de dos nuevos premios a la Nit de les Lletres Catalanes y el salto de escala que dio el año pasado, y la presidenta del IEC, Teresa Cabré, ha subrayado que permite "poner a la literatura catalana en el centro y hacer visible su diversidad y vitalidad".