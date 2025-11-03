La Nit de Santa Llúcia se transforma en Nit de les Lletres Catalanes, impulsada por Òmnium e IEC

(I-D) La Presidenta Del IEC, Teresa Cabré, Y El Presidente De Òmnium, Xavier Antich, Este Lunes En Rueda De Prensa - EUROPA PRESS
La Nit de Santa Llúcia, que tradicionalmente se celebraba en diciembre y cumple 75 años este 2025, se convertirá en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala literaria que se celebrará el 14 de marzo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) impulsada por Òmnium y el Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y la del IEC, Teresa Cabré, que quieren que esta Nit de les Lletres Catalans se convierta en la "cita cultural de referencia de las letras catalanas" en la que se mantendrá la entrega de galardones como el Sant Jordi de novela, el Carles Riba de poesía o el Mercè Rodoreda de relatos.
Antich ha asegurado que la Nit de les Lletres Catalanes da continuidad a la Nit de Santa Llúcia con una gran alianza que implica a la cadena del libro en catalán en este cambio de escala convirtiéndose en un "gran acontecimiento de país".
