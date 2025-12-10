Niubó acuerda con ERC y Comuns un grupo técnico que analice la gratuidad de la educación 0-3 años

(I-D) La Líder De Los Comuns, Jéssica Albiach; La Consellera De Educación, Esther Niubó; El Portavoz De ERC Jordi Albert, Y La Diputada De ERC Irene Aragonès, Durante Una Reunión En El Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional (FP) de la Generalitat, Esther Niubó; la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el portavoz de ERC Jordi Albert han acordado la creación de un grupo técnico para analizar la gratuidad y universalización del primer ciclo de la educación infantil --de 0 a 3 años--.

En una reunión en el Parlament este miércoles, la consellera y los representantes de los dos grupos parlamentarios han firmado la constitución del grupo técnico para lograr la gratuidad del primer ciclo de infantil, uno de los compromisos de los pactos de investidura del presidente Salvador Illa.

El grupo técnico estará formado por 10 personas expertas propuestas por las tres partes, y abordará durante los próximos 3 meses las necesidades que conformarán el nuevo modelo de educación infantil gratuita y que guiará posteriormente la elaboración de una nueva ley, han explicado fuentes conocedoras.

Así, los expertos analizarán los aspectos que intervienen en la gestión del primer ciclo de infantil como su financiación, el marco jurídico o los trabajadores, han explicado Govern, ERC y Comuns en un comunicado conjunto posterior a la reunión.

ETAPA "FUNDAMENTAL"

Niubó ha valorado que el acuerdo permitirá "dar un paso gigante para reconocer una etapa que no es obligatoria pero que sí que es fundamental para el futuro de los niños" y ha señalado la necesidad de ofrecer las mismas posibilidades a todos ellos para lograr los aprendizajes de esa etapa.

Por su parte, Albert ha celebrado el acuerdo, que ve como un "claro avance en la igualdad de oportunidades y la cohesión social" y ha incidido en el trabajo del Govern republicano de Pere Aragonès para establecer la gratuidad de infantil 2 (I-2).

Finalmente, Albiach ha defendido que "ya es hora de que las necesidades y los derechos de los niños de 0 a 3 años estén en el centro de las políticas públicas" y ha abogado por atender la diversidad con educación inclusiva, fomentar la crianza en comunidad para contribuir a la cohesión social y reconocer los cuidados.