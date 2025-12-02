Niubó asegura que el Govern "ni desobedece ni vulnera" derechos y defiende el modelo lingüístico

La consellera Esther Niubó en la Comisión de Educación y FP del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha asegurado este martes que el Govern "ni desobedece ni vulnera" los derechos de nadie y ha defendido el modelo lingüístico y la escuela catalana.

Lo ha dicho en la Comisión de Educación y FP del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Manuel Jesús Acosta, que ha pedido a la consellera explicar "por qué un gobierno regional se niega a aplicar una sentencia judicial" y reprocha que la política lingüística se convierta en un instrumento de confrontación.

Niubó afirma que lo que hace el Govern es "cumplir, hacer cumplir, desplegar y desarrollar la normativa" de la que se ha dotado el Parlament en relación al uso y enseñanza de las lenguas oficiales --catalán, castellano y aranés-- para garantizar el pleno dominio oral y escrito de estas lenguas y la suficiencia n una lengua extranjera.

En otra pregunta, el diputado del PP Cristian Escribano insiste en que no se respetan ni cumplen todas las sentencias; recuerda que ante el anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de un 25% de castellano se anunció un recurso; y critica: "Para mantener al presidente Illa sentado en el Palau de la Generalitat han vendido no solo a sus votantes sino también a ustedes mismos".

En su respuesta, la consellera asegura que los resultados de final de etapa del curso 2024-2025 muestran que el alumnado catalán "supera los 70 puntos" --nivel considerado como bueno-- en las competencias de catalán, castellano, inglés y matemáticas, e insiste en que el conocimiento de las dos lenguas oficiales está garantizado y que se acabae la escolarización obligatoria con un buen dominio.