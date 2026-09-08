Niubó defiende un debate con todos los actores del sistema educativo para un "nuevo consenso"

Archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha defendido este martes abrir un espacio de debate con todos los actores del sistema educativo (incluyendo docentes, direcciones, familias y entidades pedagógicas) para lograr un "nuevo consenso" sobre las mejoras a implementar.

Lo ha dicho durante una rueda de prensa de este martes, coincidiendo con el inicio de curso, en la que ha anunciado que el 21 de septiembre habrá mesa sectorial con el conjunto de los representantes sindicales que han convocado huelga este martes.

Ha afirmado que no es el inicio de curso que hubieran querido y ha lamentado los cortes de movilidad, si bien en los centros no ha habido "incidencias significativas".

La voluntad del Govern, según Niubó, es que las cuestiones sindicales y laborales se discutan en dicha mesa sectorial y la comisión de seguimiento de los acuerdos del pasado mayo.

En paralelo, aboga por abrir un debate estructural con la comunidad educativo que aborde cuestiones como la formación y la autoridad de los docentes, la educación inclusiva, el modelo de las aulas de acogida o el uso de la IA, más allá de las condiciones laborales: "Tenemos que ver qué educación queremos para este país para los próximos 10 años".

Niubó ha dicho que las condiciones actuales son "muy distintas" a las de hace 4, 5 o 10 años, cuando también hubo debates de estas características, por lo que entiende que es momento de rehacer dicho consenso.

PRUEBAS PISA

Sobre los resultados de las pruebas PISA, Niubó no ha querido entrar en valoraciones debido a la alta tasa de exención de Catalunya, que ha provocado que la OCDE la excluya del informe internacional, y ha dicho que hacerlo sería "política ficción".

Aún así, ha remarcado la importancia de reforzar la comprensión lectora y las matemáticas, que ve como ejes principales de la mejora del sistema educativo, y en racionalizar el uso de la tecnología: "Menos pantallas, más comprensión lectora".

Niubó no descarta recuperar las lecturas obligatorias en todos los centros, que pueden actuar como referentes compartidos en una "sociedad fragmentada", si bien señala que deben ser también fruto del nuevo consenso que quiere construir con el nuevo espacio de debate.