Niubó defiende mejoras retributivas y de condiciones de aprendizaje en el nuevo acuerdo educativo

Archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha defendido este lunes mejoras retributivas para los docentes y de las condiciones de aprendizaje del alumnado en el nuevo acuerdo en Educación, alcanzado con parte de los sindicatos en huelga el pasado viernes.

"No podemos tener o aspirar a un sistema educativo excelente sin docentes reconocidos, docentes valorados y escuchados, pero sobre todo se incide en la parte de fortalecimiento de lo que es un sistema educativo inclusivo", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Niubó ha afirmado que la incorporación de 6.400 profesionales para la escuela inclusiva incluye a especialistas de educación especial, orientadores, psicopedagogos e integradores sociales y ha destacado del acuerdo la "importante" reducción de ratios o la simplificación burocrática también.