Niubó dice que Catalunya estrena este curso un plan para detectar problemas de lectura en Primaria

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que este curso introducen un plan de detección de dificultades de comprensión lectora y competencia oral en primero y tercero de Primaria "para dar con posibles dislexias y otras dificultades, poder intervenir antes y evitar fracasos educativos posteriores".

En una entrevista de 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press, ha explicado que esta detección "se hará en todas partes, pero empieza de manera voluntaria", y que este año se ha lanzado una convocatoria a la que se podrán acoger todos los centros que lo pidan.

También este curso, en Manresa y Sabadell (Barcelona) empezará un programa piloto para mejorar la atención a alumnos con problemas de neurodesarrollo; y habrá 200 nuevas aulas de acogida ante la diversidad, con lo que se alcanzarán las 1.300.

Será además el primer curso en que se aplicará el nuevo plan director de la inspección, con el nuevo modelo de evaluación del sistema educativo centrado en los aprendizajes, en 200 centros.

Niubó ha dicho que quiere hacer un plan de educación afectivosexual integral que vaya más allá de la coeducación: "Lo que queremos es, a través del 'cocobe' [coordinador de coeducación, convivencia y bienestar emocional], que es figura referente en igualdad y ya formada, ofrecerles una formación específica y empezar a desplegar el plan".

TC Y MODELO LINGÜÍSTICO

Sobre si el Tribunal Constitucional (TC) termina tumbando el modelo lingüístico de la escuela catalana, ha confiado en que valide la ley de 2022: "Fue una ley plenamente consensuada, muy positiva, porque logramos flexibilizar el sistema siguiendo criterios pedagógicos".

Si el TC valida esta ley, la Conselleria la desplegará "inmediatamente" con un nuevo decreto, y con la voluntad de mantener el consenso que logró esa ley o incluso ampliarlo.

En cuanto a la posibilidad de que no la valide, ha respondido: "Estamos convencidos de que dará validez. Pero, en todo caso, el Govern está trabajando en los distintos escenarios".