Niubó llama a "reconducir" la situación educativa para garantizar un mejor final de curso

La consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que le gustaría "reconducir" la situación con los sindicatos educativos para, dice, garantizar un mejor final de curso y mejor inicio del siguiente, por lo que ha asegurado que la voluntad del Govern es no levantarse de la mesa de negociación.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado, ha destacado que hay soluciones y confía que los sindicatos "vean la importancia de llegar a un acuerdo para empezar a construir las bases de la educación de los próximos años".

La consellera ha rechazado que fuera un error el acuerdo alcanzado con CC.OO. y UGT, al que no se han sumado Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament: "Se dio un paso adelante muy importante. El complemento salarial autonómico estaba congelado desde hacía 25 años y se aumentó un 30%. En cuatro años los docentes cobrarán 3.000 euros más que ahora", ha defendido.

Ha subrayado que en estos últimos días se ha recuperado "un margen de diálogo con el conjunto de los sindicatos" y que en la reunión de la mesa sectorial del pasado jueves el Govern propuso incorporar otros perfiles profesionales y se plantearon demandas retributivas.

Así, ha sostenido que en la comunidad educativa hay un "malestar de fondo que viene de años que se ha juntado con los nuevos retos que tienen los docentes" y, por tanto, deben estudiar como dar satisfacción, a la mejora de condiciones laborales que reviertan en el aprendizaje de los alumnos, dentro de la inversión de 2.000 millones de euros.

COMPLEMENTOS

Preguntada por si podría acelerarse el pago del complemento autonómico, ha dicho que esto es lo que tienen que valorar en estos días, "sea modificaciones del calendario, si fuera posible, u otras cuestiones".

En referencia a los complementos de colonias ha calificado de "paradójico" el escenario porque, señala, hace más de diez años que no se pagaba un complemento de pernoctación y cuando se ha establecido una compensación de 50 euros por noche se decide dejar de hacerlas, una situación que ha pedido reconducir.

PLAN PILOTO DE MOSSOS

Acerca del plan piloto para desplegar Mossos d'Esquadra de paisano en algunas escuelas catalanas ha afirmado que se aplica solo en centros que aceptaron y se trata de agentes de proximidad especializados en prevención y mediación y no sustituyen a educadores.

"El plan se evaluará y, si funciona, se pondrá a disposición de los centros. Y, si no, pues no continuará", ha añadido asegurando que defienden el proyecto pese a que, apunta, seguramente la oportunidad del momento no era la mejor y ha contribuido a inflamar el clima educativo.

Sobre la infiltración de Mossos en una asamblea docente de Barcelona ha dicho que la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, "pidió disculpas".