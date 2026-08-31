Niubó releva a Teresa Sambola como secretaria general de Educación y lo desvincula de PISA

La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado este lunes que ha decidido relevar a la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, para iniciar una nueva etapa en la "aceleración del camino a la excelencia educativa", y lo ha desvinculado de la polémica de las pruebas PISA en Catalunya.

"No está relacionado con PISA. No está entre los tres expedientados", ha asegurado en la rueda de prensa de presentación del curso escolar 2026-2027.

Pese a desvincular la destitución de la polémica con las pruebas, ha dicho que puede ser un "detonante", y ha dicho que quiere encarar la segunda parte de la legislatura con un fortalecimiento del departamento y las direcciones generales.

Ha dicho que con este relevo al frente de la Secretaría General de Educación se abre "una nueva etapa para acelerar el camino de la excelencia educativa".

Niubó ha asegurado que ya tiene el nombre de la persona que sucederá a Sambola al frente de la Secretaría General que se aprobará este martes en el Consell Executiu.