Niubó se reunirá esta semana con los sindicatos convocantes de la huelga del primer día de curso

La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar
La consellera de Educación, Esther Niubó, en la rueda de prensa sobre inicio de curso escolar - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 11:48
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BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado este lunes que esta semana se reunirá con los sindicatos convocantes de la huelga del 8 de septiembre, Ustec·Stes y CGT Ensenyament, para "buscar puentes" e intentar desconvocar el paro del primer día de curso escolar.

En la rueda de prensa para presentar el curso escolar 2026-2027, Niubó ha asegurado ante la huelga convocada: "No es el inicio que hubiésemos querido y hubiésemos esperado".

Ha subrayado que el Govern respeta el derecho de huelga de los sindicatos y entiende sus reivindicaciones, pero ha pedido garantizar el derecho a la educación "en un día como el inicio de curso" donde alumnos comienzan nuevas etapas.

Niubó ha señalado que no se está en el mismo punto que a comienzos del curso pasado con un conflicto de fondo con 5 sindicatos, y ahora se ha alcanzado "dos acuerdos sin precedentes" con tres de ellos, CC.OO., UGT y Aspepc·Sps.

Ha subrayado el "esfuerzo" del departamento con estos acuerdos educativos para fortalecer el sistema, con la incorporación de 1.800 profesionales a los centros y las mejoras en el complemento específico de los docentes, entre otras medidas.

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