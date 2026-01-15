Niubó tilda de "equilibrada" la propuesta de inicio escolar para el 8 de septiembre

Archivo - La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha tildado de "equilibrada" la propuesta de la Conselleria para iniciar el curso escolar el 8 de septiembre los tres próximos cursos, la cual, según ella, se ha hecho pensando tanto en los docentes, los equipos directivos y las familias.

"Pensando estrictamente en el sistema educativo, pues, es adecuado, es equilibrada, y, además, también está dentro de la horquilla de días lectivos que establece la Ley de Educación de Catalunya. La Ley dice que el calendario debe estar entre 175 y 178 días. Esta propuesta de calendario, por tanto, fija 177 días", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha señalado que la propuesta también contempla la norma de mantener cinco días laborales en septiembre antes de empezar el curso y ha recordado que la fecha del calendario es una propuesta que el Departamento hace anualmente, que se presenta a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial y en la Junta Permanente de Direcciones y que el Consejo de Educación de Catalunya presenta posteriormente al conjunto de la comunidad educativa.

Ha añadido que la novedad este año es que "para dar al sistema educativo la previsión y estabilidad que requiere" se ha propuesto también la fecha de los dos cursos siguientes.

Preguntada por el calendario de adjudicaciones de centros a los profesores, ha apuntado que la intención es tener las adjudicaciones hechas "a principios de julio a lo sumo".

INSTITUTOS-ESCUELA

Niubó ha explicado que la propuesta de calendario escolar también indica que los institutos-escuela tendrán que destinar al menos tres tardes lectivas al alumnado: "Lo que caracteriza un instituto escuela es esta continuidad del proyecto pedagógico entre primaria y secundaria".

Ha apuntado que, de los 121 institutos escuela en marcha este curso en toda Catalunya, la gran mayoría da clases lectivas 3 tardes, y sólo habían 25 que o no hacían ninguna o hacían dos.