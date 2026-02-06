Noel activa un nuevo servicio de bus con Teisa para facilitar la movilidad de sus empleados - NOEL

GIRONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Noel Alimentaria ha firmado un acuerdo de colaboración con Teisa, la empresa de transportes de referencia en la comarca de la Garrotxa (Girona), para poner en marcha nuevos horarios de bus destinados a mejorar los desplazamientos diarios de sus trabajadores, informa en un comunicado este viernes.

El servicio, que conecta Olot con el polígono industrial Pla de Begudà, se ajusta a las necesidades de los turnos de las 5 plantas de producción con las que cuenta Noel en este emplazamiento, entre las que se incluye su sede central, y que aglutinan a un millar de trabajadores, de los más de 2.600 que conforman toda la plantilla.

El primer trayecto del día se iniciará en La Solfa a las 5.00 horas, efectuando paradas en Parc Pequín, Ambulatori, Plaça Catalunya, Hospital, Olot Estació, Sant Miquel, Les Tries, Sant Cosme y el polígono del Pla de Begudà; y el último saldrá a las 22.35 horas desde ese polígono y recorrerá el trayecto a la inversa.

Estas frecuencias se suman al servicio habitual de la línea de Teisa de Olot en el polígono Pla de Begudà, manteniendo el mismo calendario que el transporte público existente: de lunes a viernes laborables.

Para poder utilizar el nuevo servicio, es necesario disponer de una tarjeta de transporte específica de Noel, que los empleados podrán obtener por un importe de 20 euros al mes.