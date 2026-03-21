Noèlia Hurtado desentraña en 'El relevo' cómo pasar el testigo con éxito en empresas familiares

Portada del libro 'El relevo' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economista y consultora Noèlia Hurtado ha elaborado en su primer libro, 'El relevo. Visión sistémica para el crecimiento de la empresa familiar', una guía para superar con éxito el relevo generacional en empresas familiares, uno de los momentos más críticos en la trayectoria de estos negocios.

En una entrevista con Europa Press, Hurtado califica estos negocios como "una especie en extinción" si no se vela por su supervivencia e insta a protegerlos para preservar su idiosincrasia, basada en un modelo vinculado al arraigo en el territorio y el respeto a unos propósitos y valores que perduran en el tiempo.

Con más de 20 años a sus espaldas acompañando a más de 100 empresas familiares en sus fases de crecimiento y relevo generacional, publica ahora un libro destinado a todos aquellos fundadores y futuros herederos de empresas con voluntad de preservar una estrategia "de toda la vida", pero adaptándose al siglo XXI mediante el vínculo con el proyecto y la preparación.

'El relevo' es también un llamamiento a las administraciones para una mayor inversión en la perdurabilidad de estas empresas y sus beneficios frente a algunas de las problemáticas que señalan las patronales y parte del tejido empresarial.

"Creo que a las empresas familiares no se les da bien visibilizar el impacto que generan en la sociedad, como ocurrió durante la pandemia, cuando eran quienes menos querían despedir por no echar a la calle a vecinos, y porque son las que registran una menor rotación o absentismo laboral", ha resaltado Hurtado.

UN MODELO FAMILIAR "MÁS INESTABLE"

Según datos del Instituto de la Empresa Familiar, se estima que 1,1 millones de empresas son familiares en España (un 89% del total), creando el 67% del empleo privado y aportando el 57% del producto interior bruto (PIB) del sector privado.

Ante esta realidad, Hurtado sostiene que confía en la supervivencia de estos negocios, aunque advierte de que actualmente "existen unas características socioeconómicas con familias mucho menos estructuradas que años atrás que hacen que todo sea más inestable" y que ponen en peligro su durabilidad.

En este sentido, subraya que el error más común en la sucesión es delegar el mando en "personas que no están profesionalmente preparadas o que carecen de las habilidades necesarias", y asegura que un relevo exitoso requiere una planificación de entre dos y cinco años, periodo en el que deben convivir fundadores y sucesores para asegurar una transición ordenada.

Algo similar ocurre con Chocolatier, empresa que aparece recurrentemente a lo largo de la obra y que ejemplifica el proceso que deben seguir las familias para pasar de un modesto negocio familiar a una compañía con facturación millonaria y operaciones en el exterior.

EL RIESGO DE LA TERCERA GENERACIÓN

A lo largo del libro, Hurtado pone especial énfasis en las dificultades que aparecen durante la llegada de la tercera generación al frente de los negocios familiares.

"La situación se complica porque el relevo suele pasar a primos en lugar de a hermanos; el vínculo es más débil, los intereses son distintos y aparecen influencias externas, como las parejas, que pueden generar conflictos", ha explicado.

Para evitar que se pierda "el alma" de la empresa, la consultora egarense, que hace una década fundó su propia consultoría, propone diseñar planes de trabajo que clarifiquen el propósito y los valores originales.

GESTIÓN PROFESIONAL FRENTE A LA PROPIEDAD

Asimismo, destaca la necesidad de que las nuevas generaciones no se limiten a imitar a sus antecesores, sino que utilicen metodologías para "regenerar y actualizar" el negocio y sentirse vinculadas emocionalmente al proyecto, incluso si esto comporta no ocupar puestos directivos dentro de las compañías.

En caso de que un familiar no sea el perfil idóneo para el liderazgo, recomienda realizar un proceso de selección convencional para encontrar a un profesional externo que comparta los valores de la compañía: "Intentamos que la propia persona vea que no es la más adecuada y separamos el rol profesional de la propiedad", matiza.

Respecto a los retos tecnológicos, Hurtado ve en la inteligencia artificial (IA) una amenaza si los modelos de negocio no se modifican para integrarla, pero también una aliada estratégica si se emplea para automatizar procesos y permitir que las empresas familiares economicen su tiempo y se centren en la estrategia.

ROMPER EL MIEDO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Frente a la idea extendida de la empresa familiar como una pequeña o mediana empresa, la autora del libro invita a estos negocios a recurrir a mecanismos como Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, donde coopera como asesora, con cupones para ayudarlas a internacionalizarse.

"En Acció, las empresas pueden acceder de forma gratuita a sus asesoramientos y cupones con los que desarrollar planes estratégicos de internacionalización y mantener su competitividad en el futuro", ha apuntado.

De nuevo, indica que para triunfar fuera de sus fronteras es necesario analizar los distintos mercados, detectar puntos fuertes y débiles y hacer pruebas de mercado con herramientas digitalizadas para obtener información y saber si un producto podría funcionar o no en un lugar concreto.