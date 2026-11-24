La candidata de Junts al Congreso por Barcelona Miriam Nogueras, durante un mitin en la plaza Església, a 22 de noviembre de 2026, en Castelldefels, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado este martes de la posibilidad de que haya una repetición electoral si "quien debe conseguir consensos no los consigue".

"Nosotros pondremos sobre la mesa la carpeta catalana. Sea cual sea el escenario, pondremos Catalunya en el centro. Estamos dispuestos a sentarnos y hablar, pero no decidiremos si hay o no repetición electoral", ha dicho en rueda de prensa en la ACN.

Tras dejar claro que no darán sus votos a PP-Vox, ha recalcado que tampoco decidirán qué debe hacer el PSOE pese a insistir en la 'vía Starmer' al considerar que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha sido "el problema" en esta legislatura.

"Y cuando ponemos sobre la mesa la 'vía Starmer' no es para obligar a nadie. Nos dicen unos u otros, pero no diremos a los otros partidos a quién deben poner delante o detrás", ha subrayado Nogueras, que tampoco ha querido concretar si ve a alguien en el PSOE que pueda sustituir a Sánchez.

Ante lo que les vaticinan las encuestas, ha defendido la importancia de que Junts vuelva a ser decisivo tras el 29 de noviembre "para frenar a la derecha y extrema derecha y la decadencia a la que han llevado las políticas de un PSOE arrastrado por Podemos y de (Ada) Colau".

Al preguntársele por las medidas de carácter social que está aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez estas últimas semana, ha admitido que le "chirría un poco" porque, en su opinión, están usando instrumentos para actuar sin tener una mayoría en el Congreso que lo sustente.

Sobre si cree que puede haber problemas en el recuento del voto exterior, ha manifestado que espera que no pase aunque le preocupa que, en un estado democrático, pueda haber dudas al respecto.

LA ERC DE RUFIÁN

También ha puesto como objetivo recuperar la "unidad" con ERC tras una legislatura en la que se han sentido solos defendiendo a Catalunya, y por ello le gustaría que pudieran sumar y estar todos del mismo bando.

"Esta legislatura éramos 7 decantando la balanza y podríamos haber sido 14", ha sostenido Nogueras, que pese a acusar al cabeza de lista de ERC a las elecciones, Gabriel Rufián, de haberlos menospreciado e insultado, apunta que la relación con el resto de los republicanos no está rota.

Ante ello, ha apuntado que es ERC la que debe explicar qué pretende hacer y como quiere seguir y ha asegurado que, en esta campaña, Junts les recuerda "mucho a JxSí" porque defiende que son la única formación de obediencia estrictamente catalana que quiere recoger a todos los que apoyaron el 1-O.

IMPACTO DE LA AMNISTÍA

Tras la aplicación de la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado la importancia que tuvo ser decisivos tras las elecciones generales de 2023 y la política de "persistir, no rendirse y trabajar mucho y con rigor".

"No se ha amnistiado sólo a Puigdemont y a los exiliados, se ha exiliado a todo un movimiento", ha sostenido Nogueras, que no cree que la decisión del Tribunal Supremo tenga un impacto y cambie el escenario electoral.

CRITICA A ALBIOL (PP)

Además, ha criticado las promesas del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, de una mejor financiación para Catalunya y otras cuestiones relacionadas con la lengua porque "está intentado hacer creer que manda más que (Alberto Núñez) Feijóo".

"Está muy bien que en campaña en Catalunya quieren prometer cosas pero la realidad es otra", ha zanjado.