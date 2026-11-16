Nogueras (Junts) acusa a Rufián (ERC) de dar lecciones de catalanidad: "No es inclusivo"

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, con el alcalde de Arenys de Mar, Estanis Fors, junto a su madre y esposo - EUROPA PRESS

Agradece a su madre la "sonrisa" que heredó en respuesta a un comentario del candidato republicano

ARENYS DE MAR (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha acusado este lunes al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, de dar lecciones de catalanidad en función de donde han nacido padres o abuelos: "Pedir perdón por ser catalán no es inclusivo. Esto nos hace más débiles".

Lo ha destacado en un mitin en Arenys de Mar (Barcelona) ante 250 militantes y simpatizantes del partido, acompañada por su marido y su madre así como por el alcalde y número 6 de la lista por Barcelona, Estanis Fors; el número 3 al Senado por Barcelona, Oriol Izquierdo, y la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo.

"Catalán es quién ama, respeta, echa raíces, cuida, protege, trabaja y defiende Catalunya, quién defiende nuestra historia, nuestra gente y nuestra lengua", ha subrayado.

Todo ello después de que Rufián haya acusado estos últimos días a Junts de toxicidad, de ser unos patriotas de pandereta y de ser colaboracionistas por decir que están en el medio y luego votar en el Congreso con PP y Vox.

Aprovechando la presencia de su madre en el mitin, ha querido replicar un comentario de Rufián cuando, en tono irónico, afirmó que su sonrisa en el cartel electoral parece "el de una clínica dental".

"Quiero hacer un agradecimiento lleno de amor a la madre que me ha parido, que la tenemos aquí, la Montse. La madre que me ha dado esta sonrisa que algunos consideran de ocio", ha recalcado Nogueras, que ha recordado los orígenes andaluces de la familia de su madre.

"PACIENCIA" DE LOS CATALANES

Toronjo ha lamentado la "paciencia" que deben tener los catalanes ante la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en cuestiones como las infraestructuras, la educación, la sanidad o a la hora de reclamar el concierto económico.

"A Illa le incomoda que hablemos que Catalunya se ponga en el centro. Esto le obliga a escoger entre el modelo que elige a Catalunya o el que elige a Moncloa", ha asegurado la dirigente de Junts, que ha reclamado un traspaso integral de Rodalies y políticas de vivienda que amplíen el parque público y protejan a los pequeños propietarios.

Por su parte, Izquierdo ha avisado de que en el Senado quieren dejar claro lo que representan, y que ello significa no renunciar al catalán e intentar hacerles "la vida imposible" hasta que se resuelva el conflicto entre Catalunya y el resto de España.

DEFENSA DE LOS AYUNTAMIENTOS

El alcalde de Arenys de Mar ha defendido más respeto y recursos para los ayuntamientos para poder decidir sobre lo que afecta a sus ciudadanos, por lo que ha defendido la necesidad de presentarse a estas elecciones para lograr el dinero que necesitan para hacer lo que consideran necesario.

"A Madrid se va para sacar dinero, no las cosas de los otros, sino lo que nos pertenece y no nos devuelven", ha sostenido Fors, que también ha sacado pecho del impulso y la aprobación de la Ley contra la multireincidencia.