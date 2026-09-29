Nogueras (Junts) aún ve margen para el acuerdo e insiste en proteger al pequeño propietario

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este martes que aún ve margen para llegar a un acuerdo para que el real decreto de medidas urgentes sobre vivienda salga adelante y ha insistido en que se proteja al pequeño propietario.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado de nuevo que el último borrador que el Gobierno les envió se alejó de la posibilidad de lograr dicho acuerdo, algo que ha atribuido a Sumar y al bloque del resto de "ideologías extremas" a la que, a su juicio, están sometidos los socialistas.

Según Nogueras, en las negociaciones con el Gobierno habían avanzando en que, en caso de los desahucios de viviendas de pequeños propietarios, la administración asumiera el coste: "Y ayer por la tarde el real decreto que nos llega volvía a poner la carga de la vulnerabilidad en los pequeños propietarios y no en la administración".

Tras advertir de que desde Junts han renunciado a parte de sus tesis en esta materia, ha cuestionado de nuevo que en el decreto se quiera incluir una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a pesar de que ésta ya se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso, por lo que quiera que siga su trámite parlamentario.

"Tenemos que ser capaces de hacer un primer real decreto con medidas en las que coincidamos todos y seguir trabajando para ponernos de acuerdo con otras", ha reclamado Nogueras, tras apuntar que los socialistas están intentando convencer a sus socios de flexibilizar algunas de las medidas que ponen sobre la mesa.

"MODO CAMPAÑA ELECTORAL"

Sin embargo, cree que algunos están "más en modo campaña electoral" que en modo querer resolver el problema, y ha indicado que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre todas las demandas.

Aunque no tiene claro qué quieren los socialistas en materia de vivienda, cree que se están dando cuenta de que las medidas que han aplicado hasta el momento no han funcionado y que "seguir haciendo seguidismo de ciertas políticas a quién acaba perjudicando es, precisamente, al PSOE".