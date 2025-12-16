Nogueras (Junts) critica que Junqueras priorice reunirse con Sánchez y no un frente independentista

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha criticado este martes que el líder de ERC, Oriol Junqueras, priorice una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes que conformar un frente independentista en el Congreso en beneficio de Catalunya.

"Ante nuestra propuesta, la respuesta que hemos tenido por parte de Junqueras ha sido volver a sentarse con Pedro Sánchez, cosa que ya hemos hecho nosotros durante mucho tiempo. Pedimos que miremos con perspectiva y clave catalana, y no en clave española", ha reclamado en una entrevista en TV3 y, posteriormente, en Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.

Para Nogueras, hay que aprovechar la "debilidad" del Gobierno para sacar réditos para Catalunya, y por ello ha insistido en la propuesta lanzada a los republicanos de sumar fuerzas en el Congreso.

"Arrancar estas concesiones con 7 diputados es más complicado de conseguir que si fuéramos 14", ha subrayado la portavoz de Junts en el Congreso, que ha asegurado que no les sorprendió el balance del año hecho por Sánchez.

En su opinión, la estrategia seguida por su partido y la ruptura con el PSOE se ha demostrado que es la única que ha dado resultados tangibles, por lo que ha animado a los partidos independentistas a aprovechar la "oportunidad" que se les brinda dada la situación del Gobierno.