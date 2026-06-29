Nogueras (Junts) insiste en la 'vía Starmer' y niega contactos con PP: "No se puede pasar página"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido este lunes en que el PSOE debe meditar sobre la 'vía Starmer' que puso su partido sobre la mesa y niega que hayan mantenido relación o contacto alguno con el PP: "No se puede pasar página".

"Es una propuesta que debe meditar el PSOE. Sí que hay un runrún dentro del PSOE", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, donde ha pedido esperar a ver qué pasa en las próximas semanas.

Sobre qué persona debería sustituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no les importa el nombre pero que sí quieren que "cumpla con Catalunya".

"Lo de menos para nosotros es el nombre. Nosotros lo que queremos es que cumpla los acuerdos. Y nos gustaría que no sólo lo pidiéramos los 7 diputados de Junts, porque también hay diputados del PSC y ERC, y nos sentimos un poco solos", ha destacado.

También ha dejado claro que no hay relación alguna entre Junts y PP: "(Alberto Núñez) Feijóo dijo que lo que dice (Salvador) Illa, que hay que pasar página. Illa y Feijóo están de acuerdo en esto. No se puede pasar página".

Además, ha acusado a los socialistas y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de intentar poner a Junts "en el bloque español de derechas, de PP y Vox".

"El partido que más veces ha votado con PP y Vox se llama PSOE", ha sostenido Nogueras, que también ha responsabilizado a los populares de haber boicoteado cuestiones como el catalán en Europa.

ERC Y PRESUPUESTOS

Tras sacar pecho de los logros obtenidos por su formación en esta legislatura, ha asegurado que ERC, con Rufián al frente, debe decidir "si está con los Comuns, Podemos, Sumar y el PSOE, o con Catalunya".

Al preguntársele si contemplan apoyar los Presupuestos de 2027, ha manifestado que "lo que parece ciencia ficción" es que Sánchez los presente y espere sacarlos adelante cuando Catalunya no ha cobrado la totalidad de los años anteriores.