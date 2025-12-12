Nogueras (Junts) insta a ERC a plantarse ante el Gobierno y a aprovechar su "debilidad"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press
Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 9:31
BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha instado este viernes a ERC a plantarse ante el Gobierno y aprovechar su debilidad: "Realmente están débiles y están divididos. Nosotros debemos convertirlo en nuestra fortaleza".

"Ahora tenemos una muy buena oportunidad y, por tanto, nosotros lo que proponemos es que, en vez de ser 7 diputados los que nos plantamos ante el gobierno español, seamos 14 y le forzamos a hacer concesiones", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha asegurado que esto no la hará el Govern del presidente Salvador Illa, quien "nunca" antepondrá los intereses de Catalunya a los de España.

