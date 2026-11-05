Nogueras (Junts) sobre subir el SMI: Catalunya no puede pagar "crisis de un Estado que la asfixia"

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones generales, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha asegurado este jueves que Catalunya "no puede seguir pagando las crisis de un Estado español que la asfixia" tras la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 un 5,3%.

"Con el mismo salario mínimo o la misma pensión, el poder adquisitivo de un ciudadano en Catalunya queda completamente desmenuzada en comparación con el resto. El dinero de los catalanes, en Catalunya. Madrid, que ignora sistemáticamente la realidad catalana, no puede seguir gestionando nuestro dinero", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Nogueras, el coste de la vida en Catalunya es mucho más alto que en el resto de España, por lo que defiende que estas elecciones no van de elegir "entre un bloque español u otro" y sí de situar a Catalunya en el centro de todo.