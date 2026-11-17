La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, con el cabeza de lista por Lleida, Isidre Gavín - EUROPA PRESS

Lamenta que algunos den por perdida la batalla contra PP-Vox: "Nosotros no nos retiramos"

TÀRREGA (LLEIDA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha avisado a los que quieran prohibir que se hable de nuevo catalán en el Congreso, en referencia a PP y Vox, que se encontrarán con pinganillos "para desayunar, para comer y para cenar".

Lo ha manifestado en un mitin en Tàrrega ante unos 150 militantes y simpatizantes del partido, en el también ha participado el 1 por Lleida al Congreso, Isidre Gavín; los 1 y 2 por Lleida al Senado, Rosa Maria Melines y Emili Gilabert, y la alcaldesa, Rosa Maria Perelló.

Todo ello, tras recordar su propuesta de este mismo martes al resto de candidatos catalanes para que se comprometan por escrito, y antes de los comicios, a hablar catalán siempre en el Congreso.

Así, ha apelado a los candidatos a pasar de las palabras a los hechos en defensa del catalán y a demostrar que quien quiera prohibir la lengua se encontrará "enfrente con un muro".

"Seguramente ahora veremos quién va de farol y quién realmente está dispuesto a hacer lo que dice que harán. ¿No quieren pinganillos? ¡Pues pinganillos para desayunar, para comer y para cenar!", ha dicho.

También ha lamentado este martes que algunos den por perdida la batalla de una posible victoria de PP-Vox antes de lucharla: "Nosotros no nos retiramos de la batalla, vamos a ganarla".

Precisamente, el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, haya planteado formar "un Govern de concentración en Catalunya, con ERC evidentemente liderando" si PP y Vox gobiernan en España después del 29 de noviembre.

Para Nogueras, es necesario frenar a PP y Vox, algo que defiende que ya hicieron tras las elecciones de 2023 y convencida de que lo conseguirán: "Para eso estamos nosotros. Pero nosotros también estamos porque queremos un país mejor".

Además, ha lamentado que haya "más PP y Vox que nunca" pese a que los socialistas llevan gobernando 8 años.

INFRAESTRUCTURAS

Gavín también ha avisado de que "la lengua no se toca", y ha acusado a los socialistas de no haber hecho ni una de las grandes obras que tiene pendiente el Gobierno en Lleida y el Pirineo desde que gobiernan.

"Por no hacer, no hacen ni el mantenimiento", ha asegurado el cabeza de lista por Lleida, poniendo como ejemplo la autovía A-2.

En su opinión, este trato supone una "vergüenza y un menosprecio a la gente", y también ha lamentado el cierre de la línea de tren de La Pobla, dejando al Pirineo sin ninguna conexión ferroviaria, ha dicho.