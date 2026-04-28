Nomen Foods invierte 1,1 millones en ampliar su capacidad productiva en Deltebre (Tarragona)

Archivo - Planta de Nomen Foods en Deltebre (Tarragona). - NOMEN FOODS - Archivo

TARRAGONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Nomen Foods ha invertido 1,1 millones de euros en ampliar y modernizar la capacidad productiva de su planta en Deltebre (Tarragona) y ha adquirido nueva maquinaria que le posibilitará el desarrollo de nuevos formatos de envasado.

Para el desarrollo de este proyecto, Nomen Foods ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria de Empresa y Trabajo, mediante una ayuda de 515.000 euros del Fons de Transició Nuclear, informa la Generalitat en un comunicado este martes.

Esta inversión permitirá a Nomen Foods incrementar entre un 15% y un 20% la capacidad productiva de las líneas de envasado y final de línea, mejorando su eficiencia operativa y flexibilidad productiva.

La compañía lo ha anunciado este martes durante la visita del secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, que ha asegurado que Nomen Foods es un actor clave en el tejido industrial y empresarial de Terres de l'Ebre, con una "apuesta firme y decidida por ofrecer un producto de valor y reconocido".

El director corporativo de Nomen Foods, Raül Carles, ha explicado que esta inversión es clave para reforzar la competitividad industrial de la compañía y así adaptarse a las nuevas demandas del mercado: "Nos permite crecer desde el territorio, generar mayor valor añadido y avanzar en la estrategia de apertura a nuevos mercados internacionales".