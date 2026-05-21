Nominados catalanes a los Premios Max reivindican el teatro como espacio de comunidad

Nominados catalanes a los Premios Max de teatro en un acto en Barcelona - MARTA PICH/FUNDACIÓN SGAE

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Nominados catalanes a los Premios Max, que se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, han reivindicado el teatro como espacio de comunidad e imaginación en un encuentro celebrado este jueves en Barcelona, informa la Sgae en un comunicado.

La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portacelli, en representación de 'La tercera fuga' y 'Los nuestros', ha subrayado la importancia del teatro como espacio para "pensarse colectivamente".

Ha destacado que 'La tercera fuga' es una obra "atravesada por la memoria, el exilio y las heridas familiares, pero también por una enorme vitalidad", mientras que 'Los nuestros' aborda la familia y las contradicciones contemporáneas.

El actor Ton Vieira, nominado por 'La tercera fuga', ha definido el montaje como "un gran juego teatral cargado de energía y emoción compartida", mientras que Miki Esparbé, finalista por 'Los nuestros', ha reivindicado el teatro como "uno de los últimos espacios de compromiso colectivo real".

Pol Vinyes, en representación de La Cubana, finalista con 'L'amor venia amb taxi', ha reivindicado "la capacidad del teatro popular de generar comunidad".

En el encuentro también han participado Albert Arribas y Georgina Oliva, por 'Opereta Imaginària'; Modesto Lai y Alba Rubio por 'Nozing', y el coreógrafo Pere Seda por el espectáculo 'Folk as Queer'.